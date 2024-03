¿Emil Reyes es el nuevo Sonne? Peruano-sueco juega en el equipo de Zlatan Ibrahimovic

Podría ser el futuro de la selección peruana. El joven de origen sueco está en la mira, pues a sus 15 años juega con el Hammarby IF, de la primera división de Suecia, club que tiene como copropietario a la leyenda Zlatan Ibrahimovic.

El joven nació en Estocolmo, Suecia, pero tiene ascendencia peruana gracias a su padre. Es defensa central y su categoría es 2008, pese a su corta edad, ya mide 1.83 cm.

Hace un par de días hizo su debut en el primer equipo en un amistoso de pretemporada, el central estuvo presente en uno de los dos encuentros contra Sandviken, pese a su corta edad ya fue considerado en su club para un partido profesional, hecho que da cuenta del prospecto que representa Emil Reyes a sus 15 años.

¿REYES PODRÁ JUGAR PARA PERÚ?

La selección de Suecia identificó a la joven promesa y lo llamó para la Sub 15 donde jugó dos amistosos contra Noruega, este año fue convocado para el Football Federations Cup 2024, en el cual tendrá que disputar partidos contra Inglaterra, Arabia Saudita y Corea del Sur.

Aunque está defendiendo los colores de Suecia, aún podría jugar para el Perú, pues no ha sido citado para la selección mayor ni ha jugado minuto oficial en la categoría absoluta.

Además, el deportista está en el radar de Fossati, quien dijo en sus primeras conferencias que había un jugador de Suecia que estaba siguiendo.

“Podría sorprender a algunos, posiblemente, no lo sé. Diciéndoles que tenemos jugadores siguiendo en Suecia y no es Peña (Sergio). En Barcelona, por decir, por ahí no saben de quién estoy hablando, peruanos que hay en el mundo y acá, quédense tranquilos, que los tengo en el radar”, dijo a la prensa.