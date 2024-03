Técnico Fossati confirma "varios cambios" para encuentro contra la selección de República Dominicana

La bicolor disputará esta noche su segundo partido amistoso del año ante República Dominicana. Horas antes del cotejo, el técnico Jorge Fossati confirmó que realizará varios cambios con respecto al equipo que logró la victoria sobre la selección de Nicaragua.

"Hace unos días les dije que la idea o el objetivo no era buscar en estos dos partidos el equipo titular, sino que todos o la mayoría pudiera ser parte de estos dos partidos y así todos, o casi todos, tuvieran la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana (hoy) haya varios cambios", dijo.

ONCENA TITULAR

Pese a la insistencia de la prensa, el estratega evitó dar algunos nombres que estarían en la oncena titular de hoy. "Ustedes saben que la idea... yo no les diré nombres, pero no les miento. Una cosa es ocultar lo que yo pienso o no dar la información que yo pienso que no hay que dar, y otra cosa es mentir", agregó.

La Selección Peruana de Fútbol jugará este martes 26 de marzo ante la representación de República Dominicana en partido amistoso internacional. El cotejo, que ha generado gran expectativa entre los hinchas de la blanquirroja, se disputará en el Estadio Monumental desde las 8:30 p.m. hora peruana.