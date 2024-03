Fossati previo al duelo contra R. Dominicana: "Debemos hacer un partido de 7 puntos para arriba"

El estratega de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se pronunció a pocas horas de disputarse el partido amistoso entre la "bicolor" y el seleccionado de República Dominicana, este martes 26 de marzo en el estadio Monumental.

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo dio a conocer sus expectativas para lo que será el duelo ante los dominicanos. En ese sentido, Fossati confesó que espera un partido "de 7 puntos para arriba".

"Estos de mañana tienen la ventaja de que ya vieron un partido, o lo vieron, o lo jugaron, así que tenemos que exigirnos que si lo del viernes estuvo bien, si fue para 6 puntos, este tiene que ser de 7 puntos para arriba, el rendimiento del equipo, no estoy hablando del resultado. Yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado, que es otra cosa", dijo.

CAMBIOS

Respecto a la formación de mañana, Jorge Fossati adelantó que planea realizar varias modificaciones en comparación al equipo que inició las acciones el último viernes ante Nicaragua.

"Yo no les miento y hace unos días les dije que la idea o el objetivo no era buscar el equipo titular en estos dos partidos, sino que todos o la mayoría pudieran ser parte de estos dos partidos y así todos o casi todos tuvieran la oportunidad de trabajar la idea. No es de extrañarse que para mañana haya varios cambios", sostuvo.