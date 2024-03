Fabián Bustos sobre Christopher Olivares: "Es un jugador que me gusta y está en mis planes"

Fabián Bustos, entrenador de Universitario de Deportes, se pronunció sobre los rumores acerca de una presunta incomodidad por parte del futbolista Christopher Olivares, por no ser tomado en cuenta en los partidos del cuadro crema.

En declaraciones para Depor, el estratega argentino descartó que haya una mala relación con el "zancudito" y aseguró que sus características son de su agrado y que, hoy por hoy, está dentro de sus planes para esta temporada.

“Hoy sí cuento con él (Olivares). Hay muchas cosas de las que salen no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes”, dijo.

En ese sentido, Bustos explicó que el motivo de que Olivares haya tenido pocos minutos en lo que va del torneo se debe a la alta competencia que hay en el equipo.

"Sabe que es un plantel con mucha competencia, hay tres compañeros que juegan en la misma posición o posiciones parecidas, que hoy están en la Selección. Él lo sabe. No tiene que dejar de entrenar", sostuvo.

¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ OLIVARES?

En lo que va de la presente temporada, Christopher Olivares solo ha disputado 11 minutos con casaquilla crema. Su única aparición se dio el pasado 28 de enero, en la goleada 4-0 a Mannucci. En aquella ocasión, Olivares ingresó al minuto 79' en reemplazo de Edison Flores.