Lucca Mesinas: "Será increíble volver a competir desde el CAR de Punta Rocas en los Panamericanos 2027"

Lucca Mesinas es sin duda nuestra principal carta en los Juegos Olímpicos París 2024 porque ya nos entregó dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y en Santiago 2023. El deporte le cambió la vida desde que practicaba el surf en Máncora y hoy festeja que Lima sea sede de los próximos Panamericanos 2027, especialmente el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Legado Punta Rocas, donde entrena y compite regularmente.



“Todo me va muy bien, seguimos entrenando, representando a Perú que es lo que más me gusta, hace poco pude conseguir oro en Santiago, y sobre todo ahora saber que vamos a tener los Juegos Panamericanos Lima 2027, es una buena noticia que va ser increíble y vamos a trabajar mucho”, dijo Lucca.



Durante su participación en el Campeonato Internacional de Surf, que abrió la primera temporada de la Asociación Latinoamericana ALAS Pro Tour 2024, Lucca refirió que el CAR de Punta Rocas tiene las olas necesarias para desafiar su entrenamiento y perfeccionar su técnica con miras a tener una destacada actuación en los próximos Juegos Olímpicos.



“La playa de Punta Rocas es complicada, no es tan fácil, se mueve bastante hay olas por todos lados, yo me pude agarrar un par de olas me divertí un poco pero sí estuvo difícil el día de hoy en el mar. El deporte te ayuda mucho, te cambia te disciplina, te ayuda a mejorar, a ser solidario con tu equipo y con los competidores”, comentó luego de competir en el torneo que contó con participación de más de 120 surfistas del continente.



Lucca Mesinas destacó el valor del CAR, no solo para el alto rendimiento deportivo, sino también para la comunidad, al fomentarse el deporte en la niñez y adolescencia, a través de los talleres y los pases diarios que se pueden adquirir, a través de legado.gob.pe/talleres



“Quiero invitarlos a todos a que sigan las redes sociales de Legado e invito a venir al CAR, hay talleres, piscina, gimnasio”, concluyó.



La elección de la sede a los Juegos del 2027 se concretó luego de la visita a Lima que realizó una comitiva de Panam Sports a los recintos de Legado, entre ellos el CAR de Surf, los que fueron propuestos para albergar la fiesta continental, teniendo en cuenta el estado óptimo de la infraestructura deportiva que se mantiene operativa desde Lima 2019.