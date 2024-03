Jean Ferrari apunta a ganar la Libertadores: "¿Por qué no pensar en que podemos salir campeones?"

El administrador del club Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció luego que el día de ayer se realizó el sorteo de la fase de grupos para la Copa Libertadores 2024, donde el cuadro crema terminó en el Grupo D.

Al respecto, el titular del conjunto estudiantil confesó que existe mucha ilusión en el club por esta participación y que, incluso, apuntan a poder consagrarse como campeones del continente en esta edición.

“Es el premio más importante a nivel mundial, lo que te está dando hoy ser campeón de Copa Libertadores, así que ¿por qué no soñar? ¿Por qué no pensar en que podemos salir campeones? Así que hay que tomarlo como eso, como una gran ilusión y un gran sueño, y apuntar a ello. Ya no podemos pensar solamente en participar, sino en apuntar a ser los mejores”, dijo.

LOS RIVALES DE LA "U"

Los dirigidos por Fabián Bustos se encuentran en el grupo D de la fase de grupos de la Copa Libertadores, junto a LDU de Quito (Ecuador); Junior (Colombia) y Botafogo de Brasil.