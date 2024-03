Selección peruana: Paolo Guerrero afirma que Oliver Sonne “Va a tener oportunidades de jugar”

La Bicolor continúa las prácticas con miras a los amistosos de los próximos días. En un descanso, Paolo Guerrero habló sobre uno de sus compañeros: Oliver Sonne. El jugador del Silkeborg IF adquirió la nacionalidad peruana en la etapa de Juan Reynoso como técnico, pero no pudo debutar.

En ese contexto, ahora el entrenador Jorge Fossati le renovó la confianza y lo convocó, sin lugar a dudas un claro respaldo. Para Paolo Guerrero, como referente de la selección nacional, el futbolista danés-peruano tendrá varias oportunidades de jugar.

APROVECHE AL MÁXIMO

“Es muy joven y seguramente va a tener muchas oportunidades de jugar por la selección, toda vez que le toque, lo aproveche al máximo. Que se divierta como lo hace en su equipo y aquí también, que lo haga de la misma manera. Estoy muy consciente que todos los jóvenes lo van a hacer”, comentó el Depredador.

Como se sabe, la Selección Peruana jugará dos amistosos, el primero contra la escuadra de Nicaragua este viernes 22 de marzo en el estadio de Matute; y el otro el martes 26 de marzo contra el equipo de República Dominicana en el Monumental de Ate.