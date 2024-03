Javier Altamirano convulsiona en partido: Médico explica causas que originaron episodio

Gran sorpresa causó la descomposición del futbolista Javier Altamirano, quien convulsionó a los 27 minutos de iniciado el partido entre su club, Estudiantes de la Plata, y Boca Juniors.

Tras ser atendido en el Hospital Italiano, el elenco platense comunicó que, según el parte médico, la convulsión fue producida por “una trombosis del seno longitudinal superior (cerebro)”, además, que se recupera y se encuentra estable.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Marcelo Busquets, médico clínico, presenció lo ocurrido desde la platea y explicó la posible situación que pudo resultar en la trombosis que afectó al jugador.

“Habitualmente las trombosis ocurren cuando la sangre no circula. El seno es un lugar por donde pasa la sangre venosa, en la parte superior del cráneo. Por algún motivo la sangre no ha circulado y ahí se ha formado ese trombo”, explicó a Infobae.

En un video se observa que Altamirano y Cristian Lema tienen un forcejeo durante el encuentro, por lo que se abrió el debate si el defensor de Boca pudo golpear al futbolista en la cabeza, sin embargo, no queda claro si realmente hubo contacto o no entre ambos. Al respecto, Busquets indicó: “Este tipo de situaciones pueden partir de un golpe, como también no tener ese origen. Por eso lo siguen evaluando”.

Así también dijo que hay otras situaciones que pueden generar este cuadro como razones metabólicas, mucho calor, pérdida de sodio, potasio, consumo de glucosa y desgaste físico.