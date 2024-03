Restrepo cuestiona el arbitraje tras derrota en Cusco: "Es difícil cuando no se juzga igual"

El director técnico de Alianza Lima, Alejandro Restrepo, se pronunció tras la derrota de su equipo anoche en el estadio Inca Garcilaso de la Vega ante Cienciano por 2-1, sumando su tercera caída consecutiva y la cuarta en 8 partidos jugados.

En conferencia de prensa, el estratega colombiano resaltó las ganas y la actitud de sus dirigidos para intentar remontar el resultado adverso tras la expulsión de Hernán Barcos, quien vio la roja a los 39' por un fuerte codazo a Paolo Fuentes.

“Me siento orgullosísimo de este grupo de jugadores, porque en la derrota han demostrado deseos de ganar, lucha, garra, como lo hemos tenido en muchos partidos con expulsiones y tener que replantar. El equipo siempre ha estado. Es un momento duro. Nos toca trabajar con humildad, profesionalismo”, dijo.

CUESTIONA AL ARBITRAJE

Asimismo, Restrepo habló sobre el arbitraje en el partido de anoche, el cual fue muy cuestionado por los jugadores del cuadro íntimo, quienes reclamaban una tarjeta roja para Carlos Garcés, por una fuerte entrada a Juan Pablo Freytes.

“Del arbitraje, yo solamente me voy a la parte técnica. Es difícil cuando no se juzga igual, cuando quizás uno de los jugadores no merecía seguir en el partido con ellos. Te vas con bronca también. Ustedes conocen mejor que yo a Hernán, algo tuvo que haber pasado ahí adentro”, sostuvo.