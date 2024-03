¿Roberto Mosquera no dirigirá a la UCV ante Alianza Atlético? Lo que se sabe hasta ahora

El bajo rendimiento de la Universidad César Vallejo, que se encuentra en los últimos lugares de la tabla, podría poner en riesgo la permanencia del técnico del equipo trujillano, Roberto Mosquera.

No obstante, este no sería el único problema que aqueja al técnico nacional; según Willax, Mosquera no estará presente en el partido ante Alianza Atlético este jueves en la ciudad de Sullana, por la octava fecha del torneo Apertura.

El director técnico se estaría recuperando de un problema con la espalda y el nervio ciático, además de presentar dificultades para moverse.

¿QUÉ HA DICHO RICHARD ACUÑA SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA UCV?

El presidente del club César Vallejo, Richard Acuña, dio a conocer que existe una preocupación dentro de la institución trujillana sobre el desempeño de la escuadra poeta.

"Esperamos que en los próximos partidos se pueda mejorar, sabemos que hay un gran plantel, un gran grupo. Esperemos que de sobremanera se den los resultados esperados", indicó el máximo directivo de la UCV.

Adicionalmente, Acuña detalló que se iba a reunir con el entrenador. "Ahora tenemos una reunión con Roberto, más tarde. Obviamente nos encantaría estar con mejores resultados, pero hay que conversar para ver cómo vamos de acá en adelante".