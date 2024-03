Jorge Fossati tras broma a Franco Navarro en conferencia de prensa: “Fue culpa mía, me equivoque”

En medio de la conferencia de prensa que ofreció el entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati para presentar la lista de futbolistas convocados para los partidos amistosos ante Nicaragua y República Dominica, los reflectores de la cámara se quedaron con el suceso entre el estratega de la bicolor y el gerente de selecciones de la FPF, Franco Navarro Mandayo.

En medio de las palabras del uruguayo muchos seguidores de la blanquirroja pensaron que se generó el primer cortocircuito, pero todo habría sido parte de una broma del exDT de Universitario.

Asimismo, Jorge Fossati calificó a Navarro Mandayo como una persona increíble que ayuda bastante a la FPF para conseguir los logros que se vienen obteniendo hasta estos momentos.

“No es culpa de los que me malinterpretaron, es culpa mía. Yo me equivoqué. No tengo que hacer ese tipo de bromas cuando no es el momento ni el lugar, así que quería aclararles que mi relación con el gerente de fútbol de la FPF, Franco Navarro, es la mejor”, indicó.

PRIMEROS DUELOS

El próximo viernes 22 de marzo a las 8:30 p.m. Fossati se estrenará en el banquillo de la selección peruana donde enfrentará a Nicaragua en Matute y cuatro días después volverá al estadio Monumental para medirse ante República Dominicana.