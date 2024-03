Arturo Vidal: ¿Qué dijo el futbolista chileno tras no ser convocado por Ricardo Gareca?

El técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Ricardo Gareca, dio a conocer su primera lista de convocados para los encuentros amistosos ante Albania y Francia, lo que marcará su debut como estratega de "La Roja".

En su primera nómina de futbolistas, el "Tigre" llamó la atención de muchos por dejar fuera a nombres de varios referentes del equipo, como Gary Medel, Ben Brereton y Arturo Vidal. Justamente, este último rompió su silencio y se pronunció tras quedar fuera por la decisión de Ricardo Gareca.

“La nómina está bien, lleva a todos los que necesita para estos partidos. (...) Está bien. Hay que dejar tranquilo al entrenador, eligió a los jugadores que creen que son los mejores para estos dos partidos y listo”, comentó el futbolista en su canal de Twitch.

En ese sentido, Vidal explicó que su no convocatoria se debe a su estado físico actual y evitó referirse a las ausencias de otros jugadores: "Yo estoy recién volviendo, ahora jugaré este partido con la U. Estoy tranquilo, preocupado de los partidos del domingo y miércoles, que son muy importantes. Yo no hablo cuando estoy adentro de la selección de los que no están, menos hablaré cuando estoy afuera”, sostuvo.