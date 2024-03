Fossati sobre Guerrero: "Es un tipo recontra competitivo y espero que siga su evolución"

Jorge Fossati, director técnico de la Selección Peruana de Fútbol, dio a conocer este lunes 11 de marzo su primera lista de convocados para los encuentros amistosos ante las selecciones de Nicaragua y República Dominicana, donde incluyó el nombre de Paolo Guerrero.

En conferencia de prensa desde la Videna, el estratega de la "Bicolor" indicó que aún no ha tenido oportunidad de conocer personalmente al "Depredador", sin embargo, destacó su experiencia y su espíritu competitivo.

“No lo conozco personalmente, pero por lo que percibo y veo jugar -incluso antes de verlo y ahora en la liga- es un tipo recontra competitivo y espero que siga su evolución, como lo sigue haciendo en César Vallejo, para así contar con él en el planteamiento, porque me parece que nombrarlo a Paolo ya habla por sí solo y no tengo que estar detallando todas su virtudes”, dijo.

CONSTANTE COMUNICACIÓN

Pese a que aún no se han visto en persona, Fossati reveló el constante diálogo que ha mantenido con el delantero de la Universidad César Vallejo (UCV), así como con otros jugadores.

“Me estuve comunicando con aquellos jugadores que tenían algún problema, fuera físico o que no tenía equipo. Eso lo hacia con futbolistas de la liga local como en el extranjero. Uno de ellos fue Paolo. Luego siguió el dialogo, por todo lo que vivió previo a su llegada al país”, dijo.