Renato Tapia sobre enfrentar a Gareca en las Eliminatorias: "No es especial para nada"

El futbolista de la Selección Peruana de Fútbol, Renato Tapia, se pronunció sobre la llegada de Ricardo Gareca a la Selección Chilena, decisión que causó indignación en gran parte de la hinchada blanquirroja.

En entrevista para Depor, el volante central del Celta de Vigo confesó que le sorprendió la decisión del "Tigre", sin embargo, indicó que en el fútbol uno debe ser profesional y estar preparado para sumir los retos que se le presentan.

"Sí, creo que mucha gente ha comentado con el corazón, otros con el hígado. Pero bueno, es parte de ello. De repente, el siente que no es un gran problema dirigir a Chile después de haber estado en Perú, que de repente la rivalidad es más del peruano hacia el chileno, que viceversa. Y bueno, son opiniones que hay, que pueden ser buenas o no, pero hay que respetarlas. Es su trabajo también. Creo que hay que ver un poquito de ese lado, que de repente el sentimiento estuvo, pero se acabó en el momento que dejó de estar en Perú. Y esto hay que tomarlo como tal, que le vaya bien, como toda persona que se vaya a cualquier lado", dijo.

"NO ES ESPECIAL"

Asimismo, indicó que el eventual enfrentamiento entre ambas selecciones por eliminatorias "no tiene nada de especial", pese a que Gareca estará en el banquillo rival.

"No. La verdad que no es especial para nada. Como lo he dicho, es su decisión. La tomó. De repente sintió que era lo mejor para su carrera y para lo que él quería. Se toma como tal, como profesionales. Creo que el sentimentalismo queda de lado, de hecho, tuvo muchos comentarios muy buenos hacia Perú, pero como te digo, al final ya es un tema profesional. Es un tema que es un poco más lo que es el trabajo y no lo que siente por el Perú", sostuvo.