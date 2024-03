Luis Iberico revela que Alianza Lima intentó ficharlo: "Decidí quedarme"

Luis Iberico, delantero peruano que actualmente milita en el Riga FC de Letonia, reveló recientemente que Alianza Lima se comunicó con él con la intención de ficharlo de cara a la presente temporada de la Liga 1.

En diálogo con RPP Deportes, el exjugador de Melgar y la Universidad San Martín de Porres explicó que la directiva aliancista se contactó con él en enero de este año, cuando se encontraba en Turquía haciendo la pretemporada con su club.

“Tuve contacto con Alianza Lima, pero decidí quedarme. Fue este año, hace un mes, cuando estaba en la pretemporada en Turquía”, señaló Iberico.

Por otra parte, el delantero nacional indicó que desea salir campeón con el Riga FC para poder saltar a una liga más competitiva, asimismo, confesó que espera ser llamado a la Selección Peruana.

"No he tenido contacto con el comando técnico de la Selección. Espero y anhelo ello. Es un poco difícil hablar de la valoración, porque sería no respetar a mis compañeros", sostuvo.