Jean Ferrari minimiza la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1: "Es importante, pero no la más importante de la historia"

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció sobre la llegada de Paolo Guerrero a la Liga 1, quien debutó el día de ayer con la camiseta de la Universidad César Vallejo en un partido contra Cusco FC.

Ferrari fue consultado en una entrevista con Gino Bonatti sobre el impacto de la llegada del ‘Depredador’ a la Liga 1 en la historia del fútbol peruano.

“Es importante. Pero ¿el más importante? Yo no lo considero así. Nosotros, en la U, hemos traído al Oreja Flores, Solano, o antes Germán Leguía o de repente Teófilo Cubillas o César Cueto o Jefferson Farfán. Creo que sería injusto decir que ha sido el mejor en la historia", se le escucha decir en un avance de dicha entrevista.

DEBUT DE PAOLO GUERRERO

El ‘Depredador’ tuvo un agridulce debut en el último partido de la UCV frente al Cusco FC., que terminó en un empate (2-2). Pese a que tardó menos de tres minutos en anotar un gol para la escuadra poeta, denunció ciertas irregularidades en el arbitraje de dicho encuentro deportivo.

“Estoy un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. No entiendo el procedimiento de estos árbitros. Muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. En vez que haya futbol limpio estos tipos salen a golpear”, señaló a Liga 1 Max.