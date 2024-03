Richard Acuña y su desafiante mensaje a Agustín Lozano: “Tiene miedo de que yo postule a la FPF”

Luego del empate (2-2) entre la Universidad César Vallejo y Cusco FC., partido en el que debutó Paolo Guerrero con los colores del equipo poeta, Richard Acuña expresó una serie de críticas, no solo contra el árbitro de dicho encuentro deportivo, sino también a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Obviamente, nos molesta que en este tipo de partidos la Federación Peruana de Fútbol quiera experimentar con nosotros. Yo creo que Agustín Lozano tiene miedo de que yo quiera postular a la FPF, por eso nos manda a esos árbitros”, dijo a ‘N60 noticias’.

Adicionalmente, el presidente de la UCV se quejó por no haber recibido respuesta por parte de Lozano por la programación del choque ante Alianza Atlético en Sullana y pidió que se trate a todos los equipos por igual.

“Lo único que pedimos es equidad, que nos traten igual que a todos los equipos del fútbol peruano. Creo que el arbitraje de hoy no es el que todos esperábamos. Que nos programen en horas inhumanas para cualquier deportista en una ciudad como Sullana, no es algo equitativo porque a todos los equipos los ponen a las 2.30 de la tarde. No quiero justificar, pero lamento que con Vallejo se quieran equivocar y con otros no”, añadió.

PAOLO GUERRERO CRITICA ARBITRAJE

El ‘Depredador’ explotó durante una entrevista postpartido y se mostró indignado ante el arbitraje realizado durante su disputa frente al Cusco FC.

“Estoy un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. No entiendo el procedimiento de estos árbitros. Muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. En vez que haya fútbol limpio estos tipos salen a golpear”, señaló a Liga 1 Max.