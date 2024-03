Paolo Guerrero cuestiona desempeño de árbitro que dirigió partido entre César Vallejo y Cusco FC

Paolo Guerrero exigió a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomar medidas correctivas para el arbitraje, esto, tras el partido entre la César Vallejo y el Cusco FC. El jugador cuestionó la forma de llevar el arbitraje durante el encuentro jugado el último sábado en la noche en el Estadio Mansiche de Trujillo.

“Un poco indignado con el arbitraje. Este equipo salió a pegar desde el primer minuto. Me pisan, no revisa el VAR. Esta última jugada sí va a revisar. A Vélez le meten un codazo, se le hincha el ojo y no lo expulsa, le sacan amarilla. No entiendo el procedimiento de estos árbitros. Muy injusto. Espero que la Federación tome cartas en el asunto con este árbitro. En vez que haya fútbol limpio estos tipos salen a golpear”, comentó.

DEBUT CON EMPATE

“No solo a mí, a Vélez le dejaron el ojo hinchado. De qué estamos hablando. Si van a golpear todo el partido, perfecto, que sea imparcial y le saque roja. Muy molesto. No es justo pasar por estas cosas”, agregó el delantero, que anoche, en el partido César Vallejo vs. Cusco FC, debutó en el fútbol peruano.

Guerrero Gonzales, de 40 años de edad, puso en ventaja a su equipo a los tres minutos, pero el argentino Iván Colman igualó para Cusco FC a los 8 minutos, y luego su compatriota Nicolás Silva aumentó en el 29. En el segundo tiempo Alejandro Ramírez marcó el segundo para Vallejo que decretó el empate.