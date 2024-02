Paolo Guerrero sobre la Selección Peruana: “Mantengo contacto frecuentemente con el profe Fossati”

Desde su llegada a Trujillo para unirse al Club Cesar Vallejo, Paolo Guerrero, los hinchas de la Selección Peruana siguen manteniendo la esperanza de que el ‘Depredador’ ayude a conseguir la clasificación al próximo mundial, al igual que el goleador quien tampoco ha perdido la esperanza de ser convocado para los próximos encuentros de la 'bicolor'.

Recordemos que Guerrero, goleador histórico de la Selección Peruana, ya participó en los seis partidos que la bicolor lleva en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"Mantengo contacto frecuentemente con el ‘profe’ (Jorge Fossati) y, claro, está muy feliz de que pueda jugar en mi país", reveló Guerrero, quien se encuentra enfocado con la UCV, de cara a los próximos partidos a disputarse en la Liga 1 y Copa Sudamericana.

Guerrero se mostró ansioso por su debut con el cuadro 'poeta' y, de mantener un buen ritmo futbolístico, el DT de la Selección Peruana, Jorge Fossati podría ser convocado para los próximos duelos amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. "Quiero jugar, estoy preparándome para eso y espero hacerlo este sábado", acotó el ‘Depredador’.

¿QUÉ DIJO FOSSATI SOBRE GUERRERO?

Recordemos que el estratega de la ‘bicolor’ lanzó una advertencia semanas atrás cuando Guerrero aún no decidía su futuro. "En general, Paolo o cualquiera que no tenga equipo o que no esté entrenando, para marzo está fuera de la convocatoria, salvo que todo esto sea un trascendido y la semana que viene esté jugando en Vallejo o en otro equipo. Por lo menos que tenga ritmo de entrenamiento, y si es con algún partido encima, mejor", sostuvo.