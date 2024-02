Gareca asegura que no dudó al convertirse en DT de Chile: “no hice juramento con nadie”

El ex director técnico de la ‘bicolor’, Ricardo Gareca, causó sorpresa al aceptar convertirse en DT de Chile, escuadra que es tradicionalmente el clásico rival del combinado patrio.

En una entrevista para La Tercera de Chile, el recordado ‘Tigre’ fue consultado si tuvo dudas al aceptar la propuesta chilena tras haber formado parte de la selección peruana, a lo que respondió: “Pasado el tiempo que pasó, yo no dudo. Si usted me dice que ayer me fui y hoy me habla la selección, por ahí en una de esas. Una vez que terminó la etapa mía de Perú, me tomé seis meses porque quería ver el Mundial. O sea que no iba a trabajar en ningún lugar”, señaló.

También reveló que estuvo tentado para ingresar como DT en la selección ecuatoriana, pero no pudo rechazar a su querido Vélez Sarsfield que le hizo una oferta.

“Después de eso, me hablaron de la selección ecuatoriana. Tenía todo avanzado, pero apareció Vélez en el medio. Yo con Vélez tengo una relación excelente con el manager porque me llevó en su momento; estuve cinco años, del 2009 hasta el 2013. A partir de ahí, me llamó: ‘Te necesito’... Tengo una relación muy estrecha con la gente de Vélez y me puse a trabajar ahí”, explicó.

NO LE JURÓ FIDELIDAD A NADIE

Ricardo Gareca explicó que posteriormente apareció la oferta de ‘La Roja’ y no tuvo dudas en aceptar. “Ahora me habló Chile. Yo soy un profesional y realmente me entusiasmó todo lo que me hablaron. Entonces, a partir de ahí, ni dudé en venir. ¿Por qué? Porque me dedico a esto. No hice ningún juramento con nadie. Me dedico a esto, a la profesión. Así que voy a dar todo lo que tenga mi alcance; lo voy a dar a favor de Chile”, enfatizó el DT argentino.

El 21 de junio, Perú y Chile se verán en el clásico del Pacífico por la Copa América de Estados Unidos 2024 y, luego el 14 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.