Frank Luján Sánchez entra a la historia como el peruano más rápido en debutar en un maratón

El atleta peruano Frank Luján Sánchez, debutó en los 42 kilómetros con 195 metros del Maratón de Sevilla, marcando un hecho histórico para todo el Perú. A sus 24 años, se ha convertido en el peruano con el registro más rápido en un maratón en un debut, con 2 horas, 12 minutos y 15 segundos.

El corredor huancavelicano, que tiene como principal patrocinador a Saucony desde este 2024, ha entrenado muy duro para esta competencia, y asegura que irá por mucho más, porque está seguro de que el maratón es una prueba que siempre quiso.

“Realmente, todo empezó cuando tenía 16 años y mis papás me llevaron a correr el Maratón de Los Andes. Debido a mi corta edad, solo pude competir en la categoría Sub 17, cuya distancia son 10 kilómetros. Ese día vi correr a grandes fondistas la distancia del maratón, y de inmediato, supe que algún día yo estaría corriendo uno. El maratón será para mí. Pero al poco tiempo, pude entender que es no es una decisión de un día para otro, y que llevar un proceso adecuado sería el camino correcto”, señaló Frank.

El fondista peruano, se queda con todo lo positivo luego de esta gran experiencia:

“He entrenado mucho para este momento; sacrifiqué algunas cosas y, por otro lado, conocí a grandes personas, entre ellas, mi entrenador: Raúl Pacheco. Raúl es una persona muy especial para mí y me ha ayudado mucho en este tiempo. El último domingo 18 de febrero, corrí el Maratón de Sevilla maratón y debuté como el peruano más rápido en la historia, con un tiempo de 2:12:15. Si bien no era la marca que quería, pues buscaba un tiempo clasificatorio de 2:08:10 que me permitiera estar en los JJOO Paris 2024, me quedo con lo bueno y estoy muy feliz con el resultado”.

Finalmente, se dio tiempo para agradecer a quienes lo han apoyado desde este año:

“Ha sido una experiencia increíble y un sueño logrado haber podido competir finalmente en esta distancia. Quiero dar gracias a Saucony y a Marathon por haberme permitido estar allí. Llegaron en el momento justo y valoro mucho el apoyo que me han brindado.

Estoy seguro de que esto recién comienza y que soy capaz de lograr muchas cosas. Así que vamos por mucho más.”

Frank Luján ya se suma a una importante lista que tiene Perú en atletas fondistas, y tiene un futuro prometedor. Él mismo asegura que es cuestión de ajustar la preparación y afinar detalles para una siguiente oportunidad, en donde dejará al país por todo lo alto y seguirá construyendo su propia historia.