Alianza Lima sobre Paolo Guerrero: “No hubo contacto, ni tampoco tenemos interés”

En medio del caso de Paolo Guerrero para llegar a un acuerdo con la César Vallejo y desvincularse de la institución trujillana, los rumores revelaban que Alianza Lima estaba esperando el termino del acuerdo con el combinado ‘poeta’ para poder concretar su llegada.

El administrador del club blanquiazul, Diego Guerrero señaló que la institución blanquiazul no tenía en carpeta contar para este año en el plantel con el delantero de la selección peruana.

Asimismo, el funcionario de la institución victoriana manifestó que el club ha sido respetuoso con el acuerdo que tenía la UCV con el exatacante de LDU de Quito.

"No, en este momento no hay interés, somos respetosos de la normativa deportiva tanto nacional como internacional. Existe un contrato que mantiene con la Universidad César Vallejo, respetamos eso, y por el momento no hay contacto ni tampoco ningún interés", señaló.

LLEGADA A TRUJILLO

En horas de la tarde de este miércoles 21, Paolo Guerrero y Richard Acuña habrían llegado a un acuerdo para que el delantero de la bicolor pueda vestir la indumentaria del combinado dirigido por Roberto Mosquera.