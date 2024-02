Ricardo Gareca deberá someterse a prueba de ADN para confirmar paternidad de joven

El actual técnico de la Selección de Chile, Ricardo Gareca, deberá someterse a una prueba de ADN para confirmar su paternidad de Mary Sande Delgado, una joven uruguaya, quien en 2021 presentó una demanda para ser reconocida como hija biológica del estratega argentino.

Según narró Mary, su madre y Ricardo Gareca sostuvieron una relación en 1982 en la ciudad de Buenos Aires. Ella se enteró de que supuestamente era hija del “Tigre” a los 25 años y fue a buscarlo para contarle directamente, aunque en un principio Gareca se mostró escéptico.

“En el 2008, una de mis hermanas (Carola) me muestra en la computadora, la foto de Ricardo y me dice: él es tu padre. Yo no podía creer que me estuviese pasando algo así, pero ella muy seria me asegura: vos no sos hija de papá. Él solo te dio su apellido”, relató la joven.

Desde entonces, Mary Sande ha hecho todo lo posible para demostrar que Ricardo Gareca era su padre. Incluso, presentó una demanda en Argentina para que el técnico de Chile se someta a la prueba de ADN para confirmar la veracidad de su versión, demanda que finalmente ganó.

DEBERÁ PRESENTARSE HOY

De esta manera, Ricardo Gareca deberá poner una pausa a su trabajo como seleccionador de Chile para presentarse hoy miércoles 21 de febrero ante la justicia argentina para pasar el test de ADN y así confirmar si, efectivamente, es el padre biológico de Mary Sande Delgado.