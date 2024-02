Christian Ramos sobre extorsión a Paolo Guerrero: “Me parece raro porque es un jugador muy querido en el Perú”

En medio de la llegada de Paolo Guerrero a la capital para llegar a un acuerdo con los directivos de la César Vallejo para finalizar su vínculo con el equipo trujillano tras los mensajes extorsivos que recibo su madre ‘Doña Peta’ después de haber firmado por el cuadro ‘poeta’.

El exjugador de Alianza Lima y Universitario, Christian Ramos se pronunció sobre la situación que viene atravesando el ‘Depredador’ y sostuvo que le parece muy extraño que se metan con una persona que es muy querida en todos los rincones del Perú.

"Creo que tiene que pensarlo bien y, si no hay opción, buscar otro equipo, pero también sé que es complicado por el tema que tiene que pagar y resolver el contrato. Pero me parece rarísimo que toquen a un jugador y más como Paolo, tan querido en el Perú, en Sudamérica y todo el mundo. Es muy raro", declaró a un medio local.

NO LO VALORAMOS

Por otro lado, Christian Ramos quiso hablar sobre la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena tras su paso por la bicolor y manifestó que en el país no se le supo compensar el buen trabajo que hizo por el balompié nacional.

"Me duele, la verdad, me duele verlo en Chile, pero sé que es su trabajo y acá no se le dio el valor que debe tener. Él quiere seguir ligado al fútbol, él es competitivo a más no poder y creo que Chile, que es una selección muy competitiva, le viene bien al profe", precisó.