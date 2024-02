Jorge Fossati sobre Oliver Sonne: “Desvirtuaron todo lo que dije”

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, volvió a pronunciarse sobre Oliver Sonne y aseguró que algunos periodistas desvirtuaron todo lo que dijo sobre el futbolista que destaca en el Silkeborg IF de la Liga de Dinamarca.

“Por lo que lo hemos seguido, nos parece un jugador con condiciones físicas buenas, tiene condiciones técnicas y, por lo tanto, me parece un jugador que perfectamente podemos tener en cuenta”, sostuvo Fossati en diálogo con Infobae Perú.

Al ser consultado sobre sus declaraciones de hace algunos días cuando dijo que no iba a gastar dos partidos para asegurar a alguien, el estratega aseguró que lo dijo en términos generales por Oliver Sonne o por cualquier otro jugador.

ACLARÓ SITUACIÓN

“No me parece lo adecuado traer un jugador del exterior, en este caso Sonne, si previamente no tienes la idea de que va a estar en el equipo o en el banco. Para quedar fuera, sea Sonne o cualquiera, no lo traigo”, agregó el técnico de Perú.