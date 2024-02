Fossati sobre la situación de Paolo Guerrero en la César Vallejo: "Lamentable”

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, brindó su opinión sobre el controvertido caso que rodea a Paolo Guerrero y su relación con el club César Vallejo, tras conocer que el ‘Depredador’ busca desvincularse del equipo trujillano por las amenazas extorsivas dirigidas a su familia.

Fossati calificó la situación como "lamentable desde todo punto de vista", expresando su pesar tanto por las circunstancias que impiden la presencia de Guerrero como por la falta de actividad del jugador en un equipo. "Lamentable por las razones que no puede venir o que piensa que no debe venir. Lamentable con ello, que no tenga un equipo ya", enfatizó el entrenador.

El estratega de la selección peruana destacó la importancia de que un jugador de la talla de Guerrero esté activo y entrenando con regularidad, lo cual considera crucial para el desarrollo y rendimiento del futbolista.

"Él está buscando, de todas formas, mantenerse bien desde el punto de vista físico, que lógicamente no es lo mismo entrenar con un plantel que entrenar en forma individual. Pero él está haciendo trabajos", señaló Fossati.

COMUNICADO DE UCV

Por otro lado, el club César Vallejo emitió un comunicado a través de sus redes sociales confirmando que Paolo Guerrero sigue bajo contrato, desestimando la carta de renuncia enviada por el jugador desde Brasil. La institución trujillana señaló que espera el próximo martes 20 de febrero al ‘Depredador’, para unirse a los entrenamientos del equipo dirigido por Roberto Mosquera.