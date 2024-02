Madre de Paolo Guerrero señala que delincuentes pidieron “siete cifras” para no atetar contra el 'Depredador'

Petronila Gonzales Ganoza, conocida como Doña Peta y madre del reconocido futbolista peruano Paolo Guerrero, ha hablado públicamente por primera vez ante los medios para exponer los detalles de las amenazas extorsivas que ha estado recibiendo desde que se anunció el fichaje de su hijo con el club trujillano Universidad César Vallejo (UCV).

Según sus declaraciones, organizaciones criminales de la ciudad de Trujillo han estado enviándole mensajes amenazantes a través de WhatsApp. Doña Peta, señaló que le han enviado fotografías de todos sus hijos y de su nieta, exigiendo un pago millonario "de siete cifras" a cambio de no atentar contra la vida del futbolista y su familia.

Además, reveló que fue ella quien le pidió a Paolo que no viajara a Trujillo debido al temor de que algo grave pudiera sucederle. “Él no se ha arrepentido (de jugar en César Vallejo), yo le pedí como madre que no venga porque sería fatal que a mi hijo le pase algo, porque a mí me mandan (los mensajes) para que yo le diga”, señaló a ‘Ocurre ahora’ de ATV.

PAOLO ENVIÓ CARTA DE RENUNCIA A LA UCV

Paolo Guerrero, presentó formalmente su renuncia como jugador de César Vallejo, apenas unas semanas después de firmar su contrato el pasado 2 de febrero para unirse al equipo 'Poeta'.

Tras recibir la carta de renuncia, el presidente del club, Richard Acuña, señaló a RPP que la institución evaluará detenidamente si acepta o no la renuncia del ‘Depredador’, respetando los tiempos y procedimientos establecidos por la Federación Peruana de Futbol (FPF).