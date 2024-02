César Acuña sobre Paolo Guerrero: “Espero que no este tomando como pretexto las llamadas para que juegue en Alianza”

Tras conocerse que Paolo Guerrero no jugará esta temporada en la César Vallejo debido a las amenazas que recibió su madre el mismo día de anunciarse su llegada a ‘La ciudad de la eterna primera’.

Ante ello, el líder de Alianza para el Progreso (APP) y actual presidente regional de Trujillo, César Acuña lamentó el difícil momento que viene atravesando el delantero de la selección peruana y manifestó que sería doloroso que haya utilizado el tema de la comunicación de los criminales para jugar por otro club.

"Espero que a futuro no me equivoque, pero quizás Paolo está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. Quizás tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo", indicó.

FIN DE LA CARRERA DEL PERUANO

En declaraciones a un medio local, Paolo Guerrero dio a conocer si el tema con la César Vallejo no se llega a solucionar a más tardar en 10 días, le pondrá el finiquito a su trayectoria futbolística.

“El 26 (de febrero) se cierra el libro de pases. Si estas personas no firman la rescisión, voy a tener que poner punto final a mi carrera, y lo digo claramente. Y va a ser gracias a estas personas, que van a ser responsables”, declaró.