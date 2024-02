Cesar Acuña sobre recisión del contrato de Paolo Guerrero: “vamos a ser muy flexibles”

Paolo Guerrero salió en Panamericana Televisión explicando en vivo las razones que lo llevan a rescindir el contrato que firmó con el club deportivo UCV. El delantero de la selección peruana mostró los chats extorsivos que recibió su madre a pocas horas de firmar el contrato con la Vallejo.

"He estado en ciudades peligrosas, pero es la primera vez que me pasa esto, que me extorsionan", explicó el delantero a Pamela Acosta y Claudia Chiroque en Buenos Días Perú. “De esto no se ha hablado, lo hemos tratado de manejar interno con Richard (Acuña), quien es consciente de todo. Al final mi mujer se enteró y ella me dijo 'Paolo yo no voy' ”, detalló el delantero.

CÉSAR ACUÑA HABLA

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, aseguró que darán las facilidades al delantero para rescindir su contrato. “Si ya decidió no venir tendré que conversar con Richard, que es el presidente del club, y ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el contrato”, explicó a la prensa.

Luego agregó: “yo voy a hablar con Richard más tarde. La verdad es que nosotros no tenemos ningún problema en darle todas las facilidades a Paolo. Vamos a ser muy flexibles, pero creo que todo esto se arregla conversando las partes”, enfatizó.

Además, dijo que el ‘depredador’ debe dar explicaciones a los hinchas por no usar la camiseta de los ‘poetas’ como se esperaba para este sábado: “Lo primero que debió haber hecho Paolo es explicarles a los trujillanos por qué no viene; luego, el segundo paso, es ponerse de acuerdo porque hay mucha expectativa. Lo mínimo que puede haber hecho es explicar a la hinchada. Ya se ha dicho, pero creo que algo más directo”.

LO QUE DICE PAOLO

El abogado de Paolo Guerrero, Julio García, explicó que buscan rescindir el contrato de manera amistosa, pero en caso de no llegar a un acuerdo, deberán seguir los procedimientos deportivos, terminando el contrato de manera unilateral.

Además, destacó que Richard Acuña tuvo una buena disposición respecto al tema, pero que desde ayer ya no contesta y que les llegó una carta donde se pone en duda las amenazas extorsivas y se exige la presencia de Paolo el próximo sábado, pese a que el jugador manifestó su intención de rescindir el contrato.