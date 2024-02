Jorge Fossati sobre Oliver Sonne: “Si no le veo un lugar en el banco de suplentes, no lo voy a traer”

A pesar de que se ganó el corazón de todos los peruanos desde que apareció en el radar de la selección peruana y una promesa que hizo Juan Reynoso para verlo debutar al parecer Jorge Fossati no tendría en sus planes llamar a Oliver Sonne.

En una entrevista, el entrenador de la bicolor mencionó que no podría llamar al futbolista del Silkeborg de Dinamarca, sino le encuentra un espacio entre los suplentes.

"Yo no voy a gastar dos partidos oficiales para asegurarme a nadie, salvo que si no le veo un lugar en el banco no lo voy a traer, esa es la idea. Inclusive hasta por más que no lo necesite en su posición", sostuvo.

SIN ESPACIO PARA OLIVER

Fiel a su estilo y de manera suave, Jorge Fossati mencionó que en la posición donde habitualmente Oliver Sonne podría aportar a la selección peruana existen variantes en el medio que pueden marcar la diferencia.

"Si yo no estoy equivocado, Sonne juega por el lado derecho. No es precisamente el caso donde a Perú le falte alguien con jerarquía ya demostrada", manifestó.

El exentrenador de Universitario debutará el próximo 22 de marzo con el buzo de la blanquirroja en un partido amistoso a jugarse en la capital ante Nicaragua.