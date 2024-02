Fossati ‘cuadra’ a periodista deportivo EN VIVO: "No soy cag*n, yo no arrugo"

Jorge Fossati se ha mostrado abierto a la prensa para responder sobre las consultas y dudas en este nuevo periodo para la selección peruana post Juan Reynoso. El día de ayer, lunes 12 de febrero, el entrenador uruguayo increpó a un periodista deportivo por un comentario que le resultó incómodo.

‘El flaco’ recibió al periodista Eddie Fleischman para resolver sus interrogantes, pero el DT le increpó por un comentario que le resultó demasiado incómodo, pues el periodista dio a entender que Fossati se habría acobardado al sustituir los amistosos de Italia y Guatemala por Nicaragua y República Dominicana.

“Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cag*n. Yo no soy cag*n, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, enfatizó Fossati frente al entrevistador.

Fleischman intentó justificarse asegurando que esa palabra “no fue para usted”, pero ‘el Profe’ continuó explayándose: “Si usted piensa que puede decirle a cualquier persona que es un cag*n o que arrugó y no es ofensivo, entonces estamos en otra sintonía, amigo. Usted ya argumentó su posición como una hora y ahora cuando yo quiero, no me deja”, enfatizó.

FOSSATI EXPLICA

En ese momento, Jorge Fossati aprovechó las cámaras para explicar por qué decidió varias a los oponentes para la bicolor. “Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, que son los únicos que me importan, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos”, aseguró.

El veterano de 71 años, fue elegido para dirigir a la selección peruana tras las constantes derrotas con Juan Reynoso. Fossati llega de coronarse campeón nacional junto con Universitario de Deportes.