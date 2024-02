Jorge Fossati y su dura advertencia: “Quien no esté entrenando no será convocado en marzo”

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se mostró preocupado por la actual situación del delantero Paolo Guerrero, quien habría decidido rescindir su contrato con la Universidad César Vallejo antes de su presentación oficial en Trujillo.

“En general, Paolo o cualquiera que no tiene equipo y no esté entrenando para marzo está fuera de la convocatoria, salvo que todo sea un trascendido y que la próxima semana esté jugando en Vallejo o en otro equipo”, sostuvo.

“Es grave el problema que tiene hoy Paolo al no tener club, por lo que trasciende públicamente. Yo estaba feliz de que ya tenga equipo. No lo sé, me enteré hoy al mediodía. Seguro en la tarde me enteraré con más claridad”, agregó.

SOBRE OLIVER SONNE

En otro momento, el estratega uruguayo se pronunció sobre la convocatoria del peruano danés Oliver Sonne. “Específicamente de Sonne, si no veo como mínimo un lugar en el banco, no lo traigo”, afirmó Fossati en diálogo con Omar Ruíz de Somocurcio.