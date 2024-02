Renato Tapia: ¡peruano vuelve a ser elegido ‘jugador del mes’ en Celta de Vigo!

Nuevamente, Renato Tapia es elegido el mejor jugador del mes en su club Celta de Vigo. A lo largo de la temporada 2023-2024, Tapia demostró sus habilidades y gran rendimiento, pese a empezar con una evidente desventaja respecto al resto por el desdén del entrenador Rafael Benítez.

Con duro trabajo logró nivelarse en su equipo y convenció al ‘Rafa’ de que era un hombre confiable para el plantel, de manera que se consolidó como un deportista clave al igual que inamovible en las conformaciones tanto de LaLiga como Copa del Rey.

El mediocampista peruano se hizo ganador de un premio Estrella Galicia al cierre del 2023 y volvió a hacerse acreedor del MVP otorgado por la afición del Vigo. “Estoy contento. Creo que el esfuerzo individual se está viendo reflejado no solamente en mí, sino también en el equipo. Soy un jugador de equipo que siempre ayuda muchísimo y eso es lo que he tratado. Muchísimas gracias a la gente que lo reconoce”, dijo Tapia a CeltaMedia.

Más adelante, Tapia se sintió respaldado por su equipo, algo que agradece enormemente y que lo impulsa a seguir mejorando como profesional. “Es un orgullo que después de tantos años el equipo me vea como un líder y no sólo dentro, sino fuera del campo. Eso me pone muy contento”, dijo el peruano en el canal oficial del club.

GRAN RESPONSABILIDAD

Tapia no solo ha sido elegido jugador del mes de manera consecutiva, sino que, además, se ha ganado a pulso la responsabilidad de ser el capitán del Celta. Inicialmente le otorgaban la jineta ante la salida del líder principal, pero hace un par de jornadas inició acciones como capitán por las ausencias de caras conocidos como Iago Aspas, Kevin Vázquez y Carl Starfelt.

El mediocampista dio que aunque entiende que es parte de lo que ha sucedido los últimos meses, se siente feliz de portar la banda de capitán.