Jairo Concha: esto fue lo que dijo el nuevo jugador de la ‘U’ sobre su salida de Alianza Lima

Jairo Concha se enfrentó el día de ayer a sus excompañeros en el clásico peruano, en el que Universitario se impuso por 1-0 sobre Alianza Lima en el Estadio Nacional; luego del partido, el futbolista dio declaraciones sobre su salida de la escuadra blanquiazul y lo que sintió tras la presión de los hinchas del equipo La Victoria.

“En realidad fue un partido tranquilo, de hecho, sabía que me enfrentaba a mis excompañeros, pero eso no tiene nada que ver. Ahora estoy en Universitario y tengo que dar lo mejor para mi equipo. Lo hemos hecho bien, pero se puede hacer mejor, aún tenemos que entendernos mejor con ‘Cancha’, pero esperemos que con el pasar de los partidos se dé”, indicó el volante, según Infobae.

Concha, quien siempre ha manifestado ser hincha de la 'U', se pronunció sobre su salida del club de Matute y precisó que nunca le faltó el respeto a su anterior equipo y revela haber tenido tanto momentos de alegrías como de tristeza en dicha escuadra.

“Creo que dentro de todo nunca le falté el respeto al club, nunca salí hablar mal del club. Tampoco lo haría, porque estuve mucho tiempo ahí. Tuve alegrías y también tristezas, pero son cosas del fútbol”.

PRESIÓN DE LA HINCHADA

La hinchada de Alianza Lima, quienes hasta hace poco coreaba el nombre del jugador de 24 años, ha mostrado una actitud algo hostil contra el jugador por su cambio; no obstante, Concha señala que esto no lo ha hecho sentir dubitativo.

“Yo no me sentí dubitativo la verdad, pero bueno, no escuchaba a la hinchada, cuando uno juega se enfoca en el partido así que nada que ver”, dijo a la prensa.

“Lo sufrimos mucho, si bien Alianza tuvo el balón, pero nosotros lo complicamos con las contras, ganamos los segundos balones y creo que eso fue importante para llevarnos el triunfo. Sabemos que estamos punteros pero no tenemos que desistir de hecho el campeonato es largo ahora, nos toca un rival igual de complicado que Alianza así que ya tenemos que preparar el partido el lunes.”, añadió.