¿Paolo Guerrero no será poeta?: su llegada a la UCV “no estaría confirmada”, según periodista de ESPN

Pese a que la Universidad César Vallejo ya había anunciado la llegada de Paolo Guerrero a la escuadra poeta, esto no estaría confirmado según el periodista Franco Lostaunau, quien afirma que el ‘Depredador’ no estaría del todo convencido de formar parte de este equipo y que habría recibido una propuesta de un “club grande de Lima” tras estos desacuerdos.

“Me acaban de decir hoy domingo, a las 11:00 de la mañana más o menos, que la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana, que el jugador no se ha sentido cómodo y parece que no quiere ir a la Vallejo.”, dijo Lostaunau en sus redes sociales.

¿PROPUESTA DE OTRO EQUIPO?

Según el citado periodista, tras filtrarse esta información de la incomodidad de Guerrero, otro “club grande Lima” le habría hecho una propuesta para contar con él.

“Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere y quiera contar con él, ya se imaginarán de qué club estoy hablando. Esa es la ‘bomba’ del día”, agregó.