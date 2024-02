Jorge Fossati: “Hoy Zambrano no está en mi consideración, así de simple"

El entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, ya está enfocado en su labor al frente del equipo nacional, pensando en los próximos compromisos amistosos que se avecinan. En marzo, la bicolor enfrentará a Nicaragua y República Dominicana, marcando su debut como estratega del combinado peruano.

Es por ello, Fossati ha comenzado a evaluar qué jugadores serán convocados tanto para los amistosos como para la próxima Copa América. En ese sentido, el técnico ha dejado en claro que el central Carlos Zambrano no está en sus planes debido a su inactividad, ya que no ha encontrado equipo tras no ser considerado por Alianza Lima.

"Zambrano no está jugando. ¿Hace cuánto tiempo que Zambrano no entrena con un grupo? Hoy Zambrano no está en mi consideración, así de simple", expresó Fossati al respecto.

NADIE ESTÁ SEGURO EN LA SELECCIÓN PERUANA

El técnico uruguayo subrayó que ningún jugador tiene asegurado su puesto en la selección nacional. "La camiseta de la Selección Peruana nadie la tiene cosida, ni Pedro Gallese la tiene segura", argumentó Fossati a TVPerú.