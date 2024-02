Campeonato Nacional de Marcha Atlética se realizará este domingo

La Federación Deportiva Peruana de Atletismo anunció que este domingo 4 de febrero realizará el Campeonato Nacional de Marcha, que será el inicio de su calendario en el año. El evento se llevará a cabo desde las 6:00 a.m. por primera vez en el distrito de La Molina, en la Av. Laguna Grande.



El certamen servirá para seleccionar a los atletas que formarán el equipo peruano que nos representará en el Campeonato Sudamericano, a desarrollarse el 10 de marzo en Brasil, y en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipos, el 21 de abril en Turquía.



Participarán en total 69 marchistas, 26 varones y 43 damas, en las pruebas de 35 y 20 km mayores, 10 km U20, 10 km U16, 10 km U18, 5 km U18, 5 km U16. Resalta Luis Campos, participante en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020, e integrante del integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD).



También está confirmada la presencia de destacadas marchistas como Yoci Caballero, Leyde Guerra y Rocío Andía.



Vale recordar que este año, nuestro país organizará eventos internacionales como el Sudamericano U20 y el Campeonato Mundial de Atletismo U20, donde se albergará a más de 150 países.



KIMBERLY GARCÍA NO PARTICIPARÁ



Además, se conoció que Kimberly García y César Rodríguez, medallistas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, no participarán del Campeonato Nacional, ya que tienen programada su primera competencia del año la ‘43rd Dudinská 50’, el 16 de marzo en Eslovaquia, donde García buscará repetir su triunfo del año pasado en la prueba de los 35 km.