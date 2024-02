Paolo Guerrero: Néstor Bonillo revela por qué Alianza no fichó al ‘depredador’

El ex Asesor Deportivo de Alianza Lima, Néstor Bonillo, se refirió a Paolo Guerrero y por qué no fue considerado para formar parte del equipo ‘íntimo’. Según dijo, el nombre de Paolo apareció cuando Alianza ya había cerrado su plantel.

"Si hay un profesional dentro del fútbol peruano, en donde uno tiene que sacarse el sombrero, es Paolo Guerrero. Lo he visto trabajar 8 horas para mejorar sus posibilidades cuando tuvo sus 2 operaciones, pero cuando surgió la posibilidad de Paolo, ya había una conformación del plantel, desde el punto de vista futbolístico y económico", reveló a Radio Ovación.

El ‘depredador’ detalló que en más de una oportunidad quiso jugar por Alianza, pero el club decidió no ficharlo para esta temporada. Ahora, el delantero no define su futuro y aunque César Vallejo es el club que está más cerca de ficharlo, aún no sella su contrato.

CARLOS ZAMBRANO

Bonillo también se refirió a la salida de Carlos Zambrano del equipo ‘blanquiazul’, explicó que el seleccionado no entró a los planes del colombiano Alejandro Restrepo y añadió que “Hay evaluaciones de todo tipo, presupuestos que uno se tiene que ir adecuando, buscando soluciones para que Alianza pueda estar en todos los aspectos en forma competitiva", sostuvo.

Como se sabe, Néstor Bonillo dejó su puesto de Asesor Externo en Desarrollo de Gestión Deportiva e Infraestructura en Alianza Lima para trabajar como preparador físico junto a Ricardo Gareca en ‘La Roja’. Bonillo y ‘el Tigre’ trabajaron juntos con la selección peruana entre los años 2015 al 2022, etapa en que Perú regresó a un Mundial tras 36 años de ‘sequía’.