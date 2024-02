Oliver Sonne desea ser convocado: “no he hablado con Fossati todavía, pero espero su llamada”

Pese a que no tuvo minutos en los partidos oficiales por las Eliminatorias para el Mundial 2026 el año pasado, Oliver Sonne ha manifestado su deseo de ser parte nuevamente de la Selección Peruana, que ahora es dirigida por Jorge Fossati.

El futbolista, que se encuentra en plena pretemporada con el Silkeborg de Dinamarca, si no es convocado en la fecha FIFA de marzo, esperaría ser tomado en cuenta de cara a la Copa América de Estados Unidos y tener la oportunidad de debutar con la ‘Blanquirroja’.

"He escuchado que es una gran vitrina. Definitivamente, me encantaría jugar en la Copa América. Espero que haya una oportunidad para ser convocado y mostrar lo que puedo sumar al equipo. Continuaré destacando en mi equipo para ser considerado", dijo a Depor.

Con respecto a la llegada de Jorge Fossati a la ‘Bicolor’ tras la salida de Juan Reynoso y una posible convocatoria para las próximas fechas, señaló que hasta el momento no ha hablado con él, pero que espera su llamada.

"No he hablado con Fossati todavía ni con su comando técnico, pero espero recibir su llamada. Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador y tengo esperanza de que podamos mejorar en el futuro ten el banquillo", añadió.

OLIVER SONNE HABLA SOBRE REYNOSO

Una de las críticas hacia Juan Reynoso es que no tomó en cuenta a Oliver Sonne en los últimos partidos de las Eliminatorias; no obstante, el futbolista danés señala que, pese a que fue algo decepcionante para él, mantiene respeto e incluso aprecio por su exentrenador.

“Fue un poco decepcionante, pero comprendía que sería un reto llegar a Perú. Además, era consciente de que la situación en la selección nacional al momento de mi llamado no era la más ideal. Entendía que para Reynoso tomar la decisión de incluirme sería algo complicado, especialmente considerando nuestra posición en la tabla. Por lo tanto, tengo un gran respeto por el exentrenador y aprecio que incluso me llevó a Perú. Fue un gesto significativo de su parte. Aunque comprendo por qué no encontré un lugar en el equipo en ese momento.”, dijo al mencionado medio, añadiendo que “era un gran tipo y un gran entrenador, que tenía sus propias ideas y que intentaba hacer todo lo que era bueno para el equipo. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él quería ni como muchos en el entorno del equipo deseaban. Pero no puedo decir nada malo de él. Era una buena persona y un entrenador de primera.”.

Adicionalmente, también mostró su interés de convertirse en titular del Perú en algún momento y el gran respeto que tiene por el equipo.

"Sí, por supuesto que ser titular es un sueño y un objetivo que tengo en mente. Creo que existen oportunidades para lograrlo, aunque sé que llevará tiempo. La paciencia es clave, especialmente considerando el alto nivel de nuestros jugadores. Tengo un gran respeto por el equipo, pero definitivamente anhelo estar en el campo demostrando mi calidad. Estoy convencido de que puedo contribuir con aspectos positivos, así que espero que haya espacio para mí en el once titular de Perú.”, dijo.