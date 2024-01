"La oferta que más me interesa es de Uruguay": Carlos Zambrano habló sobre su futuro

Carlos Zambrano, defensa central que aún pertenece a Alianza Lima, se pronunció sobre su futuro futbolístico luego que el cuadro íntimo decidió no tenerlo en consideración para la presente temporada de la Liga 1.

En declaraciones par Futmax League, el zaguero nacional indicó que se encuentra a la espera de que el conjunto victoriano evalúe las distintas ofertas que llegaron por él, no obstante, confesó que la más llamativa para él es de un club de Uruguay.

"Gracias a Dios hay algunas ofertas, dos equipos de Argentina, una la rechacé que fue Lanús, fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa es la de Uruguay, de un equipo que juega Libertadores. Me han llamado en su momento Independiente, Racing, pero después de estar en Boca. A River Plate no iría así me ofrezcan 10 millones", indicó.

Por otra parte, Zambrano indicó que le desea lo mejor a Alianza Lima pese a que no comparte la decisión de dejarlo fuera del equipo para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

"Mis amigos y familia saben lo que pienso, no quiero causar más polémica, me guardo mi opinión. Le deseo lo mejor a Alianza, el club es una cosa y los que están dentro otra", sostuvo.