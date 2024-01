¿Quién es Juan Manuel Tévez, el argentino que hizo un doblete en el arranque de la Liga 1 y promete ser goleador?

La Liga 1-2024 arrancó con el partido entre Cusco FC y Melgar, y en el desarrolló del juego se dejó ver la cuota goleadora que podría aportar el veterano atacante argentino, Juan Carlos Tévez, quien llega procedente de la segunda división argentina y con su doblete ante el 'Dominó' promete ser uno de los máximos artillero de la temporada en el torneo peruano.

El ariete argentino fue protagonista en dos de los tres goles ue marcó Cusco FC en el estadio de la UNSA ante Melgar. Pero, no siempre todo fue felicidad para el Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pues antes de convertirse en futbolista profesional tuvo que pasar por otros oficios, como el ser carpintero por ejemplo.

¿QUIÉN ES JUAN MANUEL TÉVEZ, EL GOLEADOR DE CUSCO FC?

El 'Búfalo' como lo conocen en su natal Argentina y otros lugares en donde paseó su fútbol, tuvo que superr diversos obstáculos una vez que alcanzó la mayoría de edad.

Dio sus primeros pasos en el fútbol en el Sporting de Punta Alta de Buenos Aires, donde hasta el 2005 jugó varios torneos, pero de forma ameteur. Aquí fue donde, al ver que no crecía en la profesión que lo apasionaba, decidió probar suerte incursionando en una empresa dedicada al sector inmobiliario.

“Hasta el 2005 jugué en ligas amateurs, como la liga sanlorencina en Maciel, la ciudad donde hice la secundaria, pero no era profesional. Después entré a trabajar en una fábrica donde nos encargábamos de hacer sillones, catres, pero al fútbol ya lo había dejado de lado”, declaró en una entrevista a Redacción 351.

“En el 2008 un amigo me dijo que si quería ir a probar suerte a Puerto Madryn, armé las valijas y me fui. Después de un par de pruebas me dijeron que me tenía que quedar. Ahí jugué en la local por cinco meses, salí goleador, siempre jugando de delantero. El técnico me sumó a la primera, pero no me daban ni un minuto, por temas de resultados los técnicos cambian (…) El club seguía con problemas, ahí es cuando aparece Arnaldo Sialle y me empieza a poner todos los segundos tiempos, hice cerca de 11 goles, nos salva del descenso y al año siguiente ya con ‘Cacho’ desde el principio logramos un ascenso a la B Nacional. Todo pasó muy rápido, en el 2008 estaba trabajando y en el 2011 ya jugaba el nacional”, agregó el 'Tanque' argentino.

SU PASO POR ECUADOR Y EL CAMPEONATO SOÑADO

Tévez llegó en el 2017 al Macará de Ecuador, en donde registró una de sus mejores temporadas: llegó a marcar 35 goles. Su periplo por el fútbol ecuatoriano lo hizo llegar hasta Aucas y luego a la Universidad Católica en el 2020 y 2021. En ese lugar hizo 14 goles, incluyendo los torneos de Copa Libertadores y Sudamericana.

En el 2022, vuelve a Aucas, pero ya para coronar las buenas actuaciones que había realizado en temporadas pasadas. Con el elenco oriental logró el título de la LigaPro al mando del DT venezolano, César Farias