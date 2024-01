Paolo Guerrero desmiente rumores de matrimonio con Ana Paula Consorte: “No nos hemos casado”

Después de que Javier Lobatón asegurara a un medio local que el delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero y la bailarina Ana Paula Consorte se casaron en Brasil, el futbolista no dudo en aclarar estas afirmaciones del animador.

En comunicación con el conductor del programa Amor y Fuego de Willax Tv, el ‘Depredador’ mencionó que por el momento no ha contraído nupcias con la carioca.

“Cuando él quiera hablar de su vida, cuando él tenga algo que decir, que cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado -me lo dice- no por ahora", mencionó Rodrigo Gonzáles.

AMORIO A LA BRASILEÑA

Producto a la relación de Paolo Guerrero y Ana Paul Consorte nació su primer hijo Paolo André y ahora este último 20 de enero en un establecimiento de salud de Río de Janeiro, llegó al mundo su pequeño Giussepe.