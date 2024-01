Paolo Guerrero se casó con Ana Paula Consorte por civil en Brasil

¡Se dieron el Sí! Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se casaron por civil en una ceremonia en estricto privado que se llevó a cabo en Brasil, así lo reveló el conocido presentador de TV Javier Lobatón en declaraciones con un medio local.

“Paolo con ella se siente realizado y se han casado por civil. Ana Paula lo apoya mucho, lo encamina, aparte que con la familia de él y sus amigos se lleva muy bien [...] El matrimonio se realizó en Brasil a finales de diciembre del año pasado, fue una boda íntima. La tía Peta sí estuvo”, afirmó Lobatón.

Cabe recordar que el pasado 20 de enero, el futbolista peruano y la bailarina brasileña le dieron la bienvenida a su segundo hijo juntos. Mediante su cuenta de Instagram, ambos compartieron fotos exclusivas del mágico momento que vivieron con el nacimiento del nuevo integrante de su familia.

"Nuestro bebé llegó al mundo, parto normal después de dos cesáreas de mis gestos anteriores. Una experiencia única que nunca imaginé que viviría. Me siento realizada con mi recuperación, no sólo porque me siento completa, sino porque puedo estar con mis hijos sintiéndome completa. Papá Paolo Guerrero fue y es increíble, indispensable en todo momento, haciéndome sentir segura en medio de un torbellino de emociones, y solo tengo que agradecer a Dios por nuestra familia", escribió Consorte en un post acompañado con fotos de su parto.