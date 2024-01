Christofer Gonzáles: "Muy feliz de volver a casa, la 'U' es el club del cual soy hincha y todos lo saben"

El mediocampista Christofer Gonzáles se pronunció tras ser presentado como nuevo jugador de Universitario de Deportes, equipo al cual regresa tras nueve largos años para afrontar la Copa Libertadores y la Liga 1 2024.

En conferencia de prensa, el popular "Canchita" expresó su felicidad por regresar al equipo de sus amores y agradeció a Jean Ferrari y Manuel Barreto, por hacer posible su retorno al cuadro crema.

“Muy emocionado, en realidad muy feliz de volver a casa. Lo comenté en algún momento, siempre quise volver aquí. No se me dio la oportunidad de poder entrenar aquí. Quiero agradecer a Jean y Manuel por darme la oportunidad de volver a casa. Es el club donde salí, debuté y del cual soy hincha, y todos lo saben. Muy emocionado porque pasé las rejas del Estadio Monumental y no sabes lo que sentí, unas lindas emociones. Ahora estoy aquí y lo único que quiero es disfrutar, y más aún en el centenario”, dijo.

¿Y SPORTING CRISTAL?

No obstante, Gonzáles también habló sobre el gran aprecio que le tiene al club Sporting Cristal y el lugar que el equipo celeste tiene en su corazón: “Luego de lo sucedido, no quiero dejar pasar que Sporting Cristal es un equipo que le tengo mucho cariño, me trataron muy bien y siempre creo que hay que ser agradecido”, sostuvo.