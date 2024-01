Christian Cueva defiende su participación en 'pichanga' en Trujillo: "No le hago daño a nadie"

Christian Cueva, centro de atención por su reciente participación en una 'pichanga' en Trujillo, ha decidido explicar su presencia en el torneo de fulbito.

En una entrevista para FUTMAX, el volante nacional compartió que su participación fue producto de una reunión con amigos de la infancia y la celebración del aniversario en su barrio.

Ante las críticas que sugieren riesgos para su estado físico, especialmente tras su lesión en una rodilla, Cueva defendió su elección y aclaró:

"Yo no estoy al 100%, terminé jugando con Alianza, todo el mundo lo sabe. Estuve con amigos de la infancia y en el barrio que estaba de aniversario, creo que eso no le hace daño a nadie".

NO DARÁ EXPLICACIONES

El conductor del programa, Yaco Eskenazi, respaldó a Cueva recordando sus propias experiencias jugando con lesiones, y el futbolista añadió:

"Yo soy de las personas que no le tiene que dar explicaciones a nadie más que a Dios y mi familia. Así soy yo, hoy en día, creo yo, que las personas tienen que cuidar su imagen y tu esencia dejarla de lado, y yo no soy así, yo no lo voy a hacer y no me va a cambiar nadie."

En un cierre, Cueva expresó su sólido deseo de continuar dedicándose al fútbol de manera profesional, subrayando su amor por el deporte desde su infancia.