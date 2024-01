Las jóvenes figuras a seguir en el Preolímpico Sub 23 - 2024

El próximo 20 de enero marcará el inicio del Preolímpico Sub 23, un evento que otorga dos cupos a los próximos Juegos Olímpicos París 2024. Esta competencia formará parte de la historia deportiva de Venezuela porque será la primera vez que este país actuará como anfitrión.

Desde su inicio en 1960, este torneo ha sido un escenario clave para las 10 selecciones de la CONMEBOL, determinando los dos equipos sudamericanos que competirán en las próximas Olimpiadas. Este año, las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto serán escenarios de este apasionante evento, culminando con la final el 11 de febrero. Como es habitual, se esperan actuaciones sobresalientes de varios jugadores promesas.

En este artículo analizaremos a algunos de estos talentos emergentes, que prometen encender el entusiasmo tanto en los aficionados como en los seguidores de las apuestas deportivas durante el Preolímpico Sub 23.

THIAGO ALMADA

Una de las grandes apuestas de la selección de Argentina es el actual mediocampista del Atlanta United y campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, Thiago Almada. Este jugador destaca especialmente porque, a diferencia de los jugadores que militan en ligas europeas, tiene muchas posibilidades de jugar en este Preolímpico Sub 23, debido a que en estos momentos la MLS no tiene actividad, facilitando así la cesión de jugadores. En este contexto, es posible que junto a Almada se incorporen a la ‘Albiceleste’ otras figuras como Alan Velasco, Bruno Zapelli y Lucas Esquivel.

BASSCO SOYER

Considerado como una de las “joyas” de la selección peruana Sub 23 y prometedor jugador en su club Alianza Lima. Este delantero, quien también se desempeña extraordinariamente como volante creativo y desequilibrador, anotó 11 goles en la Sub 16 de Alianza Lima en el 2022. Cabe resaltar que, para este Preolímpico, la plantilla de la ‘Bicolor’ Sub 23 estará basada en jugadores de la Sub 18, debido a la negativa de varios clubes de ceder sus jugadores para este torneo.

Soyer estará apoyado por otros talentosos delanteros como Víctor Guzmán, Guillermo Larios y Juan Goicochea. Esta joven promesa del fútbol peruano genera muchas expectativas entre las diferentes casas de apuestas en Perú gracias a su potencial explosivo. El seleccionado peruano dirigido por José Guillermo del Solar promete.

ANDRÉS FERRO

Otra de las jóvenes promesas a la que no se le debería quitar el ojo en el Preolímpico Sub 23 es al defensa venezolano Andrés Ferro, quien recientemente fue cedido en calidad de refuerzo al Atlético Central Córdoba de Argentina. Ferro, a sus 22 años, ha venido cosechando una buena racha desde el 2019, siendo un jugador clave para el equipo Metropolitanos de la primera división del fútbol profesional venezolano. En el año 2022, Ferro se tituló campeón de la liga Futve con el Metropolitanos, donde tuvo una participación en más de 30 partidos y anotó un gol.

DAMIÁN PIZARRO

Una de las figuras chilenas que más promete para este próximo Preolímpico es el delantero del Colo-Colo, Damián Pizarro. Su debut oficial fue en el año 2021 ante la oncena del Audax Italiano por el torneo nacional, dejando una impresión positiva. Desde entonces, Pizarro ha ido mejorando su juego de manera constante.

Es importante recordar que los partidos para esta nueva edición del Preolímpico se llevarán a cabo en las ciudades de Caracas, Valencia y Barquisimeto, con el pitazo inicial el 20 de enero y la final el 11 de febrero.

A medida que nos acercamos al pitazo inicial del Preolímpico Sub 23, la emoción entre los aficionados al fútbol se intensifica. Este torneo no es solo un evento deportivo, sino una vitrina para el futuro del fútbol sudamericano. Con jóvenes talentos como Thiago Almada, Bassco Soyer, Andrés Ferro y Damián Pizarro, estamos a punto de presenciar la eclosión de las futuras estrellas que brillarán en los campos de todo el mundo.

Este Preolímpico en Venezuela promete ser más que una competición; será una celebración del espíritu deportivo, superación y el trabajo en equipo. Mientras nos preparamos para disfrutar de cada partido, recordemos que cada jugada, cada gol y cada victoria pueden ser no solo un espectáculo emocionante, sino también una oportunidad para aquellos amantes de las apuestas deportivas que buscan añadir un poco más de emoción a la competencia. ¡Prepara tus apuestas y únete a la celebración del fútbol sudamericano en el Preolímpico Sub 23 - 2024!