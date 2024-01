Fossati sobre Cueva: "A mí no me cambia nada que esté en una pichanga o en la playa"

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, se pronunció luego que el futbolista Christian Cueva no se presentó a entrenar en la Videna, por haber asistido a una "pichanga" en Trujillo, pese a que se encuentra lesionado y a puertas de una operación.

En declaraciones a la prensa, el estratega uruguayo puso paños fríos a la situación y aseguró que su mayor preocupación es que la operación a la rodilla del exjugador aliancista sea exitosa.

"Yo preguntaría, ¿qué cambia hasta que no lo operen? A mí no me cambia nada que esté haciendo una pichanga o que esté en la playa. El problema de él ojalá fuera eso, si es eso nada más yo estaría feliz pero a mí los médicos me dicen que tiene que ser operado sí o sí. Lo que me preocupa es que los médicos trabajen en ese sentido para que la operación de Christian sea lo más rápido que se pueda", dijo a su salida de la Videna.

SOBRE LA OPERACIÓN

Respecto a la operación a la que será sometido el futbolista, Fossati indicó que "no cambia nada" que dicha intervención quirúrgica se lleve a cabo en Perú o en el extranjero, siempre y cuando sea realizado por especialistas altamente calificados.

"Se habían hecho contactos para que sea en el exterior, no sé cuál es la decisión definitiva. Que tomen la mejor decisión para el futbolista y si en Perú hay especialistas, como sé que los hay, para operar cruzados, no me cambia nada que lo operen acá o allá. Que lo operen, eso es lo que me cambia porque mientras más se demore la operación, mas va a demorar la recuperación", sostuvo.