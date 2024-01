Se queda: Joao Grimaldo rechaza oferta de Belgrano y permanece en Sporting Cristal

En un sorpresivo cambio de rumbo, el delantero Joao Grimaldo decidió rechazar la oferta del club argentino Belgrano, que había expresado su interés en ficharlo de cara a la temporada 2024.

Las negociaciones, que parecían encaminadas hacia un acuerdo, se estancaron cuando el jugador manifestó su preferencia por permanecer en su país natal, al menos durante algunos meses más, según informa el diario argentino 'La Voz'.

La noticia de la caída del fichaje llegó horas antes de la presentación oficial del plantel de Sporting Cristal en la 'Tarde Celeste', donde Grimaldo, que estaba incluido en la lista de jugadores, brilló en con un espectacular gol en la victoria de 4-0 ante la Universidad Católica de Chile.

Uno de los motivos cruciales detrás de la decisión del atacante sería su deseo de participar en la Copa Libertadores con Sporting Cristal. El equipo “Cervecero” enfrentará la fase previa contra Always Ready, donde Grimaldo buscará exponer su talento en este prestigioso torneo sudamericano.

LA PALABRA DE RAFFO

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, subrayó que la transferencia de futbolistas como Joao Grimaldo debe analizarse considerando varios aspectos, principalmente el destino del jugador y el impacto que tendrá en el equipo.

Asimismo, aclaró que la ruptura de las negociaciones no se debió a motivos económicos, señalando que, si bien hay niveles mínimos que se deben cumplir, no todo se reduce al aspecto financiero. "Hay muchos aspectos cualitativos y de rendimiento del equipo que no pueden verse afectados ante una posible salida", afirmó Raffo.