Paolo Guerrero revela distanciamiento con Claudio Pizarro: "No hablamos desde hace mucho tiempo"

En una reciente entrevista para un programa digital, Paolo Guerrero, capitán y goleador de la selección nacional de fútbol, abordó el estado actual de su relación con ‘Bombardero de los Andes’, Claudio Pizarro, excompañero en el Bayern Múnich y también en la blanquirroja.

En el programa "La Lengua", Guerrero, admitió que no ha hablado con Pizarro durante bastante tiempo. "Yo no hablo con Claudio (Pizarro) hace mucho tiempo. Le tengo un respeto, siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú", afirmó el 'Depredador'.

Al ser consultado sobre la posibilidad de mejorar su relación con Pizarro, otro ícono del fútbol peruano, Guerrero enfatizó en el respeto mutuo. "Como te digo, el respeto siempre va a estar y lo he dicho en otras oportunidades. Considero que yo no le hice nada a Claudio. Quiero dejar claro esto, yo no me meto con nadie porque soy muy perfil bajo", declaró.

¿HUBO ENEMISTAD?

El goleador de la selección peruana reveló hace meses atrás que, la falta de comunicación entre ambos comenzó en septiembre de 2023, cuando se conoció el caso de doping positivo que casi la dejó fuera del Mundial de Rusia 2018.

"Después de lo que pasó en el doping, no volvimos a tener contacto. Él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto. Hoy en día no hablamos más, pero fue a raíz de lo que pasó en el doping", aseguró el delantero para Trome.