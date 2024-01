Jorge Fossati se reunió con Christian Cueva y le pidió que entrene en Videna

El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Jorge Fossati, decidió "tomar el toro por las astas" y sostuvo una reunión con Christian Cueva, para saber los pormenores de su lesión a la rodilla y su condición física, tras más de dos meses de no entrenar de forma regular con un equipo.

En declaraciones para ATV, el estratega de la "Blanquirroja" confesó que se encuentra preocupado por la situación de "Aladino" y buscará apoyarlo durante su operación a la rodilla y hasta que encuentre nuevo equipo.

"He llegado un poco tarde es porque estaba reunido con Christian (Cueva). Él ha sido un referente todos estos años de la selección, no está pasando por su mejor momento, por un problema de lesión que va a ser operado y en todo eso tenemos que estar mucho más, cuando precisamente atraviesa un momento complicado. Si vamos solo a estar cuando está en perfectas condiciones, no cumpliríamos con nuestra misión", dijo.

ENTRENARÁ EN VIDENA

En ese sentido, Fossati indicó que le ha pedido al exjugador aliancista que entrene en las instalaciones de la Videna de San Luis para que no pierda ritmo: "Si ustedes vienen mañana lo van a ver trabajando aquí, la idea es que más allá de la lesión en la rodilla no pierda el resto de su condición física, la idea es cuando tenga que empezar no sea de cero", sostuvo.